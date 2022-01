“Hakuna matata!” hõikavad kohalikud sõbralikult ja entusiastlikult, kui valget inimest näevad. “Probleeme pole” suhtumine on neil veres ja võib-olla on see ka üks põhjustest, miks Sansibar pole pandeemia ajal lukus olnud. Oli lausa nii avatud, et pikalt sai sinna reisida isegi ilma PCR-testita.