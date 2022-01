FOTOD | Võta eeskuju Ariana Grande alati värskest stiilist

Kuigi Grande ei kipu liiga palju värve kandma, tema rõivastes domineerivad mustad, valged ning erinevad beežid toonid, siis kui ta on otsustanud mõne värvi kasuks, tõmbab see värv tähelepanu. Osta mõned sellised riideesemed, mis on selgelt outfit'i keskpunkt, küll aga peaks ülejäänud riided olema pisut tagasihoidlikumad, et lõpptulemus ei mõjuks klounilikult. Teine võimalus on valida hoopis ühes erksas toonis riided.