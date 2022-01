Pööra oma iluunistused reaalsuseks: lihtsad vahendid asendamaks kalleid ilusüste ja protseduure

Täidlasemad huuled

Biotopix Lip Plumper täidlust andev huulepalsam aitab saavutada täidlasemad huuled ilma ilusüstideta. Ja mis kõige olulisem – toode on saanud väga hea kasutajate tagasiside kui üks väheseid huulepalsameid, mis tõesti lubadused ka täidab. Lisaks on see noorendava toimega ehk kellel vanus on ülahuulele toonud juba väikseid joonekesi, siis huulepalsami kasutamine aitab ka neid kortsukesi vähendada.

Rita Rätsepp

Biotopix Lip Plumper

Tegemist on päris tugevatoimelise tootega. Peale kandes on hetke pärast tunda tugevat kipitust, järelikult toimib! Huuled punetasid päris tugevalt. Täidlasemad huuled ilma ilusüstideta on tõepoolest garanteeritud.

Botoxi-laadne efekt

Kreemist Botoxi-süstidega võrreldavat toimet loomulikult oodata ei saa, kuid Biotopix Advanced Skincare Botoxi-laadse efektiga kreem pakub siiski sarnast toimet. Kreemis sisaldub ühe aktiivainena sünteetiline maomürgipeptiid, mis aitab nahas miimikalihaseid lõdvestada. Nii on kohe esimesest kasutuskorrast näha, kuidas sügavad miimikakortsud muutuvad siledamaks, samuti niisutab kreem nahka efektiivselt ja jätab näonaha mõnusalt siidiseks. See on toode, mis on saanud paljude naiste pikaajaliseks lemmikuks.