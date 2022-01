Kõik algab kutsest



Pulmakutse on pruutpaari esimene kontakt külalisega, mis annab märku, et ta on oodatud osa saama millestki väga tähtsast. Muidugi on oluline ka kutse disain, aga sellest tähtsam on info, mis kutsele kirjutatakse. Kui soovite kutse disaini hoida minimalistlikuna, siis võite kaaluda kas sellele vahelehe lisamist või hoopiski veebis spetsiaalse pulmadeks mõeldud kodulehe tegemist, kuhu saab koondada kogu vajaliku informatsiooni. Mõistagi peaks veebilehe aadress olema juba kutsele märgitud.