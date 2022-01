Aknega kimpus? Eestlaste seas lööb laineid kaks korda välja müüdud antibakteriaalne voodipesu

Paraku ei ole bakterid, tolm, surnud naharakud ja higi meie voodis külalised, kes tuleksid ainult kutsumise peale. Kuigi seda palja silmaga ei näe, võime ainult aimata, milline vilgas elu käib padjapüüril juba pärast üht ainsamat ööd. See tähendab, et võime olla voodipesu vahetamisega kui tahes hoolsad, aga kui selle materjal on bakteritele hea kasvupinnas, ei pruugi olla püüdlused sellest kõigest hoolimata piisavad.

Näib, et eestlaste teadlikkus probleemist on aga üha tõusuteel. Äsja turule tulnud Aino Skincare’i aknevastane orgaanilisest siidist voodipesu kujunes nii suureks müügihitiks, et 1. novembril oma toodetega välja tulnud bränd on selle lühikese aja jooksul oma kauba välja müünud juba suisa kahel korral. Rõõmustavam veelgi on asjaolu, et nimi Aino ei kõla sugugi juhuslikult nii kodumaiselt – voodipesu ongi disainitud ja arendatud siinsamas Eestis.

Mille poolest on Aino voodipesu eriline?