Tuuli Rand avameelselt muusikuelust, moest ja suhetest: ma ei lükka kätt ette millegi ees

Saan aru, et lähed kohe puhkusele. Kuhu Sa sõidad?

Ma lähen Sri Lankale, seega täitsa sooja päikese kätte.

Kas eelistad olla basseini juures või plaanid ringi matkata?

Matkame ringi, aga kindlasti on reisi osa ka basseini ääres ja meres olemine. Kõik eestlased järsku suusatavad ja mina alles avastan seda maailma. Ma ei saa aru, kuidas kõik oskavad lauda ja suuska sõita. Ma ei saa aru, kuidas see minust on mööda läinud. Kuskil Alpides ma suusatamas pole käinud, aga tahan selle kindlasti ära proovida.

Kuidas see aasta aga alanud on? Kas oled teinud kindlad plaanid või otsustad jooksvalt?