EKSKLUSIIV | Esmakohtumine, muinasjutuline kihlumine ja pulmapidu: Birgit ja Erik Karu avalikustasid oma armastuse loo

Birgit ja Erik on selgelt siiani armunud. Nad lõpetavad teineteise alustatud lauseid, kuid ei sega partneri jutule vahele; nad vaatavad esimest kohtumist, pulmade planeerimist ja pulmapidu meenutades teineteisele silma. Austus ja armastus on kolmandale osapoolele sõnadetagi selge. Küllap oli paari kokkusaamisel oma osa saatusel – kuidas muidu said inimesed, kes viibisid tutvuse alguses teine teisel pool maakera, üldse armuda?

Iluäris tegutsev Birgit on pärit Tapalt, kuid kolis 2012. aastal Austraaliasse. Esialgu plaanitud ühest välismaa-aastast kujunes kuus, ta seadis seal sisse oma elu ja avas ilusalongi. Aastate jooksul mõtles Birgit aga ikka ja jälle Eestisse naasmise peale – koduigatsus tegi oma töö.

Ühel peol sõbrannadega, kui tagasikolimise plaan oli alles lahtine, vaatas Birgit Instagrami ja nägi soovitusi, milliseid kontoomanikke jälgima hakata. Erik oli üks neist ja Birgit vajutas "jälgi".