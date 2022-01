Luisa Rõivase teekond tervislikuma elustiilini: koos sportimine on väga hea võimalus Taaviga kahekesi olla

Hea eeskuju saadikuna võttis Luisa Rõivas (34) lõppenud aasta alguses vastu väljakutse osaleda poolpikal Ironman 70.3 Tallinna triatlonil. Luisal tuli valmistuda selleks, et järjest 1,9 km ujuda, 90 km rattaga sõita ja joosta poolmaraton, 21,1 km. Eesmärk oli suur ja kahtlejaid, kas Luisa ettevõetu ikka ära teeb, oli palju. Luisa otsustas, et lõhkuma ta ennast ei lähe, aga läbi teeb raja kindlasti. Kange naine jõudiski edukalt finišisse ja plaanib sama teha (pisut kiiremalt) ka sel aastal. Lugu sellest, kuidas see ühel mitte kõige sportlikuma taustaga naisel õnnestus, on juba praeguseks inspireerinud paljusid.

Teekond teadlikuma treenimiseni

Aktiivne liikumine hakkas Luisa elus suuremat rolli mängima alles pärast seda, kui perre sündis esimene laps.