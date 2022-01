"See oli päris raske." Hurmur Bradley Cooper heitis hiljutise rolli jaoks esmakordselt kõik riided seljast

Cooper kinnitas, et ta ei kahelnud kordagi, et selline stseen peab filmis olema, sest see sobis sinna. See aga ei tähenda, et stseeni filmimisega ei kaasnenud näitleja jaoks väljakutseid. "Mäletan seda päeva lihtsalt seetõttu, et pidin olema terve meeskonna ees kuus tundi alasti, ja see oli (kaasnäitleja) Toni Collette'i esimene päev," meenutas Cooper. "See oli lihtsalt... "vau!". See oli päris raske."