Astroloogid avaldavad: see on kõige hullem kuupäev, millal 2022. aastal abielluda

Veenus on juhtiv planeet, kui räägime suhetest ja abielust, mistõttu tuleks juhinduda just selle planeedi asenditest, et teada, kas abiellumiseks on ikka hea päev. Kuna 28. märtsil on Veenus pisut väljakutsuvas kohas, sünkroonis Saturniga, siis ei tasu sel päeval kallimale altari ees “jah” öelda.