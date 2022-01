“Ei saa nii olla…”



Nele on pärit Tallinnast, elanud ka Saaremaal ja Rootsis. Praegu on ta ringiga kodulinnas tagasi. 12 aastat tagasi kohtus ta oma abikaasaga, neil on viie ja poole aastane tütar. Naine on õppinud terviseedendust ja töötanud pikalt kaubanduses.

2018. aasta lõpus haigestus Nele mees kollatõppe ja veetis jõulud haiglas. Mehele lisaks tekkisid sümptomid ka lapsel. Mõlemad taastusid haigusest täielikult poole aastaga.

Kollatõve sümptomid tekkisid aga ka Nelel endal. “Sain diagnoosi 13. jaanuaril ja mind suunati nakkushaiglasse, kuhu mind esialgu sisse ei võetudki, sest analüüsid osutusid liiga heaks. Öeldi, et puhake kodus, läheb üle… Ei läinud üle.”