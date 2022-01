Viljandi vanalinnas asuva maja teise korruse korteris tervitab saabujat valgus ja avarus. Ei, see pole moodne katuseloft nüüdisaegses korrusmajas, vaid hoopis pererahva pingutusega saavutatud tulemus hoones, mis ehitati umbes 1870. aastal ja kus on kunagi asunud ka ajalehe Sakala toimetus. Vaid pool aastat tagasi oli siin madala laega kahekorruseline korter, mis seisnud juba mõnda aega tühjana. Tühjusest on saanud hääli täis kodu, kahest korrusest üks.