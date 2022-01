Xenia Joost erilisest lugemiselamusest: teos ei puudutanud mind ainult emotsionaalset, vaid lausa füüsiliselt!

"Võiksin arutada tunde Anna Karenina tegelaskuju. Näen paralleeli, kui mitte lausa sümboolset tähendust selle ajastu kõrgklassi naiste rõivastes. Kõik need korsettide ja alusseelikute kihid ja oma kujult trelle meenutava pealiseelikut toetava karkassiga, mille sisse naised pidid igal hommikul pugema ja mis hoidis neid füüsiliselt vangistuses. Muide riietajad said kõrgemat honorari kui majakokad niivõrd keeruline ja vastutusrohke oli korsetti kinnitõmbamine ühes majapidamises. Ja sellises olukorras usaldada end alasti võtta teades, et kui su korsett ei tõmmata millimeeltri pealt samasse mõõtu, mis see hommikul oli, siis ei saa sa pealiskleidi 40ndat nööpi kinni ja otseses mõttes ei saa naasta tagasi ühiskonda (tänavale)."