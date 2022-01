FOTOD | See on kulmutrend, mille naasmist me ei osanud oodata

Nüüd, kui aastaid on olnud populaarsed "mida paksem ja tihedam, seda parem" stiilis kulmud, mille heaks eeskujuks on näiteks modell Cara Delevingne, siis tundub, et neil tuleb teha ruumi peenematele kulmudele. See on ilmselt hea uudis neile, kes on seni oma kriipsukestest kulme pidanud erinevate protseduuride ja ilutoodete abil tihedamaks kujundama, aga halb uudis neile, kelle kulmud on loomulikult paksemad.