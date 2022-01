Sinna, kuhu Carrie Bradshaw läheb, liiguvad tema moesõpradest fännid ka kaasa. Seetõttu pole mingi ime, et sarja “Seks ja linn” järg “And Just Like That” toob meieni palju uusi, aga ka vanu ja unustatud moetrende. Viimast kasvõi seetõttu, et nii mõnigi peategelase kaunis moeese on läinud uuele ringile.