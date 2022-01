FOTO | Suur lemmik? Hertsoginna Catherine kandis juba mitmendat korda sama mantlit

Cambridge'i hertsoginna Catherine on kuulus selle poolest, et armastab lisaks kiirmoebrändide toodangule ka oma rõivaid pidevalt taaskasutada. Tavainimesele tunduvad need valikud ehk normaalsed, aga kuninglikus peres pole tegemist millegi tavapärasega.