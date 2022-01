FOTOD | Nõukogude ajal ka Londoni moelaval tunnustatud legendaarne ehtekunstnik Vaida Suits tähistas 90. sünnipäeva. Läbilõige tema loomingust

Oma pika karjääri jooksul on Vaida Suits osalenud näitustel Balkanist Norrani ja Itaaliast Mongooliani. Tema teoseid on teiste hulgas Moskva Tarbekunstimuuseumis ning Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis, samuti mitmetes erakogudes. Vaida meisterlikkuse ning fantastilise käekirja eest räägib ka see, et T⁠allinna Moemaja ehtekunstnikuna leidis tema looming Nõukogude Eesti tingimustes erakordset tunnustust ka Londoni moelaval.

*

Legendaarse metallikunstniku enam kui poole sajandi pikkuse loometee tähistamiseks toimub Hobusepea ja Pika tänava nurgal asuvas ehtekunsti galeriis, A-Galerii, juubelinäitus VAIDA SUITS 90. Näitus kulgeb läbi Vaida võrratu loomingu 1960. aastatest kuni aastani 1982 ning on galerii SEIFIS huvilistele avatud 14.01–08.02.2022. Näituse külastamine on tasuta.