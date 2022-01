Eeva Helme: tervislik kehakaal annab enesekindluse uuteks väljakutseteks

Eeva sõnul möödus tavarežiimile naasmine siiski lihtsalt. “Ei ole nii, et peab kaloreid jälgima ja kõigest loobuma. Tegelikult võib endale kõike lubada, kasvõi burgerit — lihtsalt mitte iga päev ja õhtul enne magamaminekut. Tuleb leida enda kehale sobiv tasakaal.” Teadlikud valikud on aidanud tulemust hoida. “Täiesti uus asi mu jaoks oli see, et jätsin õhtusöögil lisandiks pandud kartuli pigem söömata, sest kõht sai ilma selletagi täis. Kui varasemalt sõin magustoidu viisakusest ikkagi ära, kuigi ma magusasõber pole, siis nüüd olen enda jao pigem abikaasa Martinile andnud, kes seda käiku enim armastab. Mulle tundub, et hea nipp on süüa mitte kohustusest, vaid seda, mida ka ise naudid.”

Kindel siht silme ees, viis Eeva end dieedijuhistega põhjalikult kurssi ja alustas. “Ma ei uskunud, et kaalu on võimalik langetada näljatundeta — pidasin seda pigem müügitrikiks. Kuid see vastab 100% tõele ja tegelikkuses oli kogu kaalulangetuse teekond äärmiselt kena kogemus. Lisakilod kadusid ilma igasuguse piina, nälja või kurnatuseta. Programmi juurde kuuluv isiklik dieedikonsultant oli positiivse suhtumisega suureks abiks ja alati käeulatuses.”

Uued harjumused annavad kontrolli



Mõned dieediaegsed toiduained on Eeva köögis endiselt aukohal. “Ma polnud varasemalt kunagi kanahakkliha ostnud, kuid nüüd ainult seda alternatiividele eelistangi ja sellest saab teha väga mitmekesiseid roogasid. Endiselt on lemmikud brokolipüree ja tomatisupp kodujuustuga. Minuni jõudis arusaamine, et kui juba üks valguallikas on toidukorras, olgu see liha, muna või kodujuustu näol, siis sellest piisab ja teist pole juurde vaja.”

“Panen tähele, et kui joon vett ja taimeteed liiga vähe, siis on kohe söögiisu palju suurem. Uus harjumus on igahommikune kaalumine, mis aitab menüüs kergemaid valikuid teha, kui eelmisel päeval on millegagi liialdatud. Oluline on sellele numbrile kohe otsa vaadata. Kindlasti on tähtis ka end liikuvana hoida — toimetan aias, liigun metsas ja püüan ka 2–3 korda nädalas 45 min trenni teha trenažööril.”

Õige ajastuse valik on võti



Tagasi vaadates on Eeva kindel, et valis enda jaoks dieedi läbimiseks parima aja. “Alustasin märtsis, kui paljud inimesed paastuvad ja sellega seoses korrastatakse ka ellusuhtumist ning mõtteid üleüldiselt. Mul ei olnud sel ajal üritusi, mis oleks kava täitmist seganud, seega sain täielikult keskenduda. Kogu kevadine looduse tärkamine käis minu eduga samm-sammult kaasas, peenral kasvav aiakraam tervislikke valikuid toetamas.”

Eeva sõnul on rahulolev peegelpilt toonud uue energia. “Muresid on kõigil, kuid palju lihtsam on elada vabana stressist, mille oled ise endale tekitanud ja mida muuta saad ka vaid ise. Kõige tähtsam on olla enda suhtes aus, aga ka kannatlik ning kogu pingutus saab kuhjaga tasutud.”