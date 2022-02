Ilmselt oled sinagi vähemalt kord elus endalt küsinud, kas nüüd on õige aeg külastada juuksurit ja lasta endale lühem soeng lõigata? Ehk on see aeg just praegu? Jagame praegu moes olevaid pikemaid ja lühikesi soenguid, et saaksid nende vahel valides kergemini otsusele jõuda.