Just need hambakliinikud muudavad sinu naeratuse veelgi säravamaks

Mõlemad kliinikud pakuvad terviklahendust ka kõige keerulisemate juhtude puhul ning kõik toimingud viiakse läbi majasiseselt. Läänemere Hambakliinikus nii Lasnamäel kui ka Mustamäel on olemas implantoloogid, kirurgid , proteesiarstid , juureraviarstid (ka mikroskoobiga juureravi ), laste hambaravi eriarstid, teraapiaarstid, igemeraviarstid ja suuhügienistid .

Eesti üks suuremaid hambakliinikuid on Läänemere Hambakliinik — Haigekassa lepingupartner, kus töötab 40 oma eriala spetsialisti, kelle kätte on usaldanud oma hammaste tervise rohkem kui 60 000 inimest.

Ka raviaegade broneerimine on tehtud ütlemata mugavaks ja patsiendisõbralikuks. Kliinikumi pakutavate teenustega saab tutvuda ja raviaega broneerida Sakala Hambaravi kodulehel.

Sakala Hambaravis pakutakse ka üldnarkoosis ja sedatsioonis hambaravi. Seda nii lapspatsientidele kui ka täiskasvanutele. Kuigi narkoosis hambaravi (üldanesteesias hambaravi) kasutatakse eelkõige mastaapsemate kirurgiliste sekkumiste puhul selleks, et vähendada kaasnevat valutunnet või ravi puhul ilmnevaid vastureaktsioone, on üha sagedasem põhjus taolise ravimeetodi kasutamiseks väga suur hirm hambaravi suhtes. Narkoosis hambaravi on lisavõimalus, kui muud variandid ammenduvad — tavaliselt vajab see üht visiiti ja nõuab minimaalset (kui üldse) patsiendipoolset koostööd.

Koostöö kliinikumi eriarstide vahel on tihe. Nii saavad ka kõige keerukamad ravijuhud tervikliku ja parima võimaliku nüüdisaegse ravi. Nii proteetiliste tööde kui ka röntgenülesvõtete tegemiseks on kliiniku personali kasutada kõige moodsam 3D-tehnoloogia, mille abiga juba esimesel visiidil täpseid restauratsioone teha.

Ausus, pühendumus, professionaalsed oskused ja patsiendi heaolu on väärtused, mis juhivad Sakala Hambaravi igapäevast tööd. Siinsete arstide kompetents on suur ning hõlmab kõiki hammaste tervisega seotud valdkondi, muu hulgas hambaravi, proteetikat, ortodontiat, endodontiat ja implantoloogiat.

Paljud patsiendid eelistavad implantaatide paigaldamiseks just Läänemere hambakliinikut — kliinikus kasutatakse saksa tootja implantaate ning ravi edukus on 99%. Kliinikus töötab 9 pikaajalise kogemusega implantoloogi. Implantaadi konsultatsioon Läänemere hambakliinikus on TASUTA!

Patsientide mugavuse huvides kasutavad mõlemad kliinikud ühist registratuuri telefoninumbrit: 660 0460, aga ka internetis aja broneerimiseks on ühtne veebileht: www.lhk.ee, kus saab iseseisvalt broneerida aega Lasnamäe või Mustamäe kliinikusse.

Läänemere Hambakliinik töötab kuus päeva nädalas ja osutab hambaravi esmaabi.

Läänemere Hambakliinik

Linnamäe tee 3, Tallinn

Keskuse 16, Tallinn

Lumen Hambakliinik — Sinu Hambakliinik Viimsis

Lumen Hambakliinik asub mereäärses Viimsis. Kliinik on 29 aasta jooksul arenenud ning kasvanud kindlat ja rahulikku teed pidi. Sellel aastal algab meie jaoks 30. tegutsemisaasta Eesti hambaravi kliinikute maastikul. Tänavu tähistatakse oma 20. tegevusaastat Viimsi vallas. Tegemist on peamiselt kogukonna hambakliinikuga, kuid tuntust on kogutud ka palju kaugemal.

Hoolimine patsiendist, professionaalsus oma töös, kõrgtehnoloogia kasutamine protsessides — need on väärtused, millest püütakse alati juhinduda.

Pärast COVID-19 viiruse puhangut on uus reaalsus loonud uued reeglid, et kaitsta patsiente ja personali. Igapäevaselt arvestatakse kõikide tänapäevaste hambaravikliiniku raviprotsesside nõuetega.

Kliinikul on Viimsis kaks asukohta:

- Viimsi SPA majas, kus toimuvad lasteravi ja hügienisti vastuvõtud;

- Viimsi Äritares, kuhu on koondatud digitaalsed diagnostika- ja analüüsimisvahendid, oma hambalabor ning uued ravikabinetid ja kust avaneb ilus vaade Viimsi mõisapargile.