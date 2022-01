Viis kõige olulisemat asja, mida teha kohe, kui lahkumineku mõte endast märku annab

Kõik intiimsuhted ei ole loodud kestma ja me elame ajastul, kus keegi ei näe enam mõtet pingutada ja edasi kannatada, kui tõesti on näha, et suhe ei toimi. Aga mõnel juhul minnakse liiga tormakalt lahku ja hiljem pole kahetsusel otsa ega äärt. Et nii ei juhtuks, on paar olulist teemat, millele tuleb kohe lahendus leida, kui lahkumineku mõte pähe poeb.



6