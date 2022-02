On Maarja tütrekese Irise neljan­da sünnipäeva hommik — tirts on sünnipäeva­lauluga äratatud, tordilt küünlad puhutud, kingitus avatud. Pärast korralikku veenmistööd on ta lasteaeda läinud ja nõustunud sinna ka terveks päevaks jääma, kuigi parema meelega veedaks ta päeva hoopis oma emmega kodus.

Maarja saabub kodulähedasse kohvikusse intervjuule suures pehmes tumerohelises kampsunis, nahkpükstes ja trendikates madalates saabastes. Tema minimalistlikule stiilile annavad lihvi imepisikesed teemantidest täpid kõrvades ja kaelas. Aga Maarja elus on praegusel ajal kõike muud kui minimalismi.