VIDEO | Põskedele ja lõuale tekkisid maskikandmisest vistrikud? Nüüd on olemas geniaalne lahendus

Regulaarne maskikandmine nõuab näonahalt võimekust kohaneda täiesti uue olukorraga, mille tagajärgjel võib tekkida lööve või akne. See aga ei tähenda, et maskist tuleks loobuda, vaid tasub sättida oma nahahooldusrutiin vastavaks. Nahahoolduse suunaga TikToki mõjuisik Alexa Johnson (kasutajanimega @glowpedia) demonstreeris hiljuti, millise geniaalse lahenduse tema on avastanud.