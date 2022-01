5 nippi turses ja tumedate silmaaluste kortsude vähendamiseks!

Öeldakse, et silmad on hinge peegel ja ilusatel silmadel on võime vallutada ka kõige külmemaid südameid. Kuidas aga hooldada oma silmi ümbritsevat nahka, et sära, nooruslikkus ja niiskus sealt ei kaoks? Dermatoloogiliselt ja kliiniliselt testitud ning karmide kemikaalide vaba BioMD tootesari pakub lahendusi.