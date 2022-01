Viimased kaks aastat on muusikatööstuse jaoks olnud ääretult keerulised, aga rõõmustada tasub ka, sest meie kõrvu on paitanud nii mõnigi uus ja suurepärane muusikapala. Eile õhtul Alexela Kontserdimajas toimunud Eesti muusikaauhindade jagamisel said need lood ka väärikalt auhinnatud. Nüüd aga on aeg jagada kiidusõnu piduliku gala moekatele külalistele.