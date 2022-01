Palju õnne! Ajakiri Anne & Stiil valis aasta naiseks Eesti Perearstide Seltsi juhi dr Le Vallikivi

„Teist aastat vältav koroonakriis on suuresti naiste kriis, sest esiliinitöötajatest moodustavad väga suure osa just naised. Ühed neist on perearstid, kes on patsientidele Covid-19, aga ka kõikide muude haiguste ja terviseprobleemide puhul esimeseks kontaktiks,” põhjendas Anne & Stiili peatoimetaja Mari-Liis Helvik aasta naise valikut.