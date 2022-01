FOTOD | Kaunimatest kaunimad külalised ja moodsaim meelelahutus! Anne & Stiili ilulemmikud 2022 galal osalesid suurimad staarid ja ilumaailma tipptegijad

Anne & Stiil valib aasta parimaid ilutooteid juba 11 aastat ja valitud neist saavad juba õige pea kanda Anne & Stiili ilulemmiku kleebist. See on usaldusmärk, mille pälvimiseks pidi toode vastama spetsiaalselt selle konkursi jaoks kokku kutsutud 10 iluprofessionaalist ja tuntud iluhuvilisest koosneva žürii nõudlikule maitsele. Anne & Stiili ilulemmik 2022 kleebisega ilutooted jõuavad peagi müügile ilukauplustesse üle Eesti.

„Teist aastat vältav koroonakriis on suuresti naiste kriis, sest esiliinitöötajatest moodustavad väga suure osa just naised. Ühed neist on perearstid, kes on patsientidele Covid-19, aga ka kõikide muude haiguste ja terviseprobleemide puhul esimeseks kontaktiks,” põhjendas Anne & Stiili peatoimetaja Mari-Liis Helvik aasta naise valikut.