Kohtu taas oma kaunilt noorusliku nahaga! Uus looduskosmeetika taastab su sära pikkadeks aastateks

Looduslikel toimeainetel on võimas vägi! New Nordic omab 30-aastast kogemust taimeekstraktide ja nende organismi turgutavate omaduste kasutamise kohta, teades iga komponendi parimat mõjuala. Looduslike taimsete toimeainete abil saame aktiveerida ja toetada oma naha eluprotsesse ja funktsionaalsust.

Toidulisandid, mis on mõeldud nahahoolduseks, toimivad seespidiselt, jõudes nii sügavamatesse nahakihtidesse, kuhu nahale kantavate kreemide mõju ei jõua.

Uutel New Nordicu nahahooldustoodetel on kohene kosmeetiline toime ning need annavad nahale nooruslikuma ja kaunima välimuse.