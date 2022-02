Koolitaja Signe Ventsel: juba ajalooliselt oli nii, et kui koopainimene jättis lõvi tähelepanuta, tuli surm

Raamatupoest leiab hulgaliselt raamatuid, mis õpetavad, kuidas olla õnnelikum, oma potentsiaali avastada ja et aru saada, kes me üldse inimestena oleme. Olen viimasel ajal teinud erinevate organisatsioonide meeskondadele enesejuhtimise koolitusi ja rääkinud ikka vajadusest lähtuvalt, kuidas inimesed meeskondades saaksid olla efektiivsemad, produktiivsemad ehk olla põhimõttega, et juhivad iseend. Tundub ikka, et osadel inimestel veab, sest nad justkui oleks sündides olnud juba efektiivsemad, edukamad ja oskavad paremini keskenduda - neil pole vedanud, vaid neil on selge nägemus oma oma elu disainimisest.