Anne & Stiili peatoimetaja Mari-Liis Helvik: olen kindel, et enese eest hoolitsemine võib olla ebakindlas maailmas üks pidepunkte

Kuidas päästa järjekordne kiire argipäevahommik? Kui lihtsalt ei saa maast lahti, sest magamaminek on jälle liiga hilisele ajale lükkunud; kui sulle on tulnud öösel meelde, et unustasid eile ühe väga olulise tööasja tegemata, ja tunned end nüüd seetõttu ärevana või juba tead, et päeval ootab ees rida ebameeldivusi, millega sa parem kokku ei puutukski…