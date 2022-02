FOTOD | Unistad disainerkäekotist? Stilist avaldab, millised on tegelikult väärt ostmist

Disainerkäekoti ost on suur otsus, millega kaasneb sageli ka kõrge hind. Seetõttu tahad ilmselt kindel olla, et sa ei osta midagi, mis järgmisel hooajal juba moest väljas on.