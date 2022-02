Arutleme ühiskonnana (ÕNNEKS!) üha enam keskkonnateemadel. Mõtiskleme, kuidas muuta linnasid sääst­likumaks, räägime kestlikust energiast, õhu- ja müra­reostusest. Modernsuseihaluses oleme aga unustanud ühe väikese nüansi, fakti, et ka liigne ja vales kohas kiirgav valgus võib olla saaste. Tänava­lampidega võistlevad värvilised väliekraanid võivad ju tõesti jätta mulje, et kõnnime üle­jäänud lääne­maailmaga ühte sammu, aga kas sellised arengud on ihalemist väärt?