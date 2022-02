David Beckham abikaasa Victoria veidratest toitumisharjumustest: ta kaldub sellest väga harva kõrvale

"Ta sööb vaid grillitud kala ja aurutatud köögivilju. Ta kaldub sellest väga harva kõrvale," ütles jalgpallur naeru saatel. "Ainus kord, kui ta on proovinud midagi minu taldrikult, oli ilmselt siis, kui ta ootas Harperit ning see oli kõige imelisem hetk... See oli tegelikult üks mu lemmikõhtuid. Ma ei mäleta, mida ma sõin, aga tean, et ta ei ole sellest ajast saadik seda söönud."