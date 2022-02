Natalie, oled öelnud, et Eestis öölinnapea ameti­kohta sageli stigmati­seeritakse või et see kõlab justkui paheliselt. Palun selgita, mida su töö tegelikult kätkeb.

Tõlgin kahe suht erineva maa­ilma — poliitika ja kultuuri — sõnumeid teineteisele, et mõlemad mõistaksid ja oleksid mõistetud. Olen töötanud üle kümne aasta kultuuri­korralduses, nüüd on mul lisaks poliitiku profiil ja valijate mandaat. Öölinnapea posit­sioonist rääkides võib tõesti tunduda, et tegu on “patuste kaitsjaga”. Tegelikult kuuluvad mu valdkonda väga tugevalt veel näiteks sotsiaal­teemad. Kas need, kes soovivad öösel rahulikult kodus magada, saavad seda? On neil turvaline keskkond? On neil üldse, kus olla? Kas lapsed on hoitud? Kas kesk­kond aitab nende arengule kaasa või pärsib seda? Kahjuks süvenes kodu­vägivalla prob­leem, kui inimesed esimeste koroonalainete ajal kodudesse jäid.

Kas ööelu nõuniku ametikohta oli vaja vaatamata koroonale — või selle tõttu eriti?

Ilmselt ei saaks olla keerulisemat aega sellel kohal alustamiseks.