Alla nädala veel minna! 7 suurepärast sõbrapäeva ideed, mis ei ole kõigest "õhtusöök ja filmi vaatamine"

Sõbrapäev või pigem valentinipäev on ühtede inimeste poolt palavalt armastatud, teised aga ei suhtu sellesse nii positiivselt. Meie aga keskendume täna esimestele, sest jah, armastust võiks välja näidata ka muul ajal, aga miks mitte pühendada üks päev aastas spetsiaalselt armastusele? Ilmselt tead ju sinagi, et maailmas on suhteid, kus tuleks seda tähtsat sõna aeg-ajalt meelde tuletada.