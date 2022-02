Hea nägemise salasõna on mustikas

Teie silmad teevad iga päev väga pingelist tööd. Te loete, juhite autot, töötate arvutiga või vaatate televiisorit. Pole mingit kahtlust, et silmad ja nägemine on teie igapäevaelus väga olulised. Seega on oluline teada, et nii ümbritseva keskkonna mõjul kui ka vanusega nägemine muutub, kuna silmalihased nõrgenevad ja silmaläätsed jäigastuvad. Selleks, et säilitada hea nägemine võimalikult kauaks, on vaja ka silmade eest hoolt kanda – teha aeg-ajalt silmaharjutusi, vaadata horisonti, aga varustada neid ka vajalike vitamiinide, mineraalide ja taimeekstraktidega.