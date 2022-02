FOTOD | Disainerkleidid ja unikaalsed aroomid koos! Soomlaste nišiparfüümifirma tutvustas peeneid parfüüme Lilli Jahilo moestuudios

Iga Nakuna lõhna taga on tugev idee või kontseptsioon, mille on parfüümiks vormistanud maailmakuulsad Givaudan’i parfümeerid. Yann Vasnier, Nadège Legarlantezec, Fernandez Jorge ja Olivier Pescheux on sõnaliste kavandite järgi loonud viis unikaalset parfüümi — Mittumaari (jaanipäev), Ralli (võidusõit), Iho (ihu), Avanto (jääauk) ning Musta (melanhoolia) — kõik need kannavad endas tunnetust maast, kus põhjamaine loodus, kultuur ja mentaliteet loovad suuri kontraste ning igatsust millegi sooja ja eksootilise järele. Nakuna Helsinki lõhnad tekitavad kirge reisida ning punuvad kokku poeetilise ja müstilise omaette maailma. Need toovad meid siia, kuid viivad ka ära.

„Iga parfüüm kannab endas midagi meie kultuurist, jutustab Soome lugu. Ja see lugu on originaalne, enneolematu. Soomlased on küllaltki omapärased, tugeva iseloomu ja arvamusega inimesed, kuigi jätavad üsna tagasihoidliku mulje. Seepärast pole midagi imestada, et mõned lõhnad on väga sügavad ja tugevad,“ rääkis Jaakko Veijola.

Möödunud sügisel sai Nakuna Helsinki ka väärika tunnustuse osaliseks — Ühendkuningriigi mittetulundusühing The Fragrance Foundation UK pärjas Nakuna Helsinki „Aasta uustulnuka“ auhinnaga. The Fragrance Foundation UK eesmärk on märgata ja tunnustada parfüümitööstuse tipptegijaid ja uusi tulijaid. Parfüümimaailmas on The Fragrance Foundationi tunnustus justkui Oscari võitmine filmitööstuses.

Vaata galeriist, kes käisid erilisi parfüüme nuusutamas: