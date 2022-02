Jennifer Lopez vihjas ühisele tulevikule Ben Affleckiga: see on me armastuse teine võimalus

Terve vestluse jooksul kinnitas Lopez, et ta on suhtes Affleckiga väga õnnelik ning viitas nende taaskohtumisele kui “teisele võimalusele tõelise armastusega”, vahendab portaal Elite Daily. Ta on kindel, et see suhte ei lõppe mitte kunagi. “Ma ei usu, et oleksime kokku tagasi läinud, kui arvaksime, et see võiks nii minna,” ütles ta. Lisaks on ta kindel, et lahus veedetud aeg õpetas neile mõlemale palju. “Tunneme, et see, mille me taasavastasime, on nii palju olulisem, ja see, kuidas me seda kaitseme ja oma elusid elame — mida jagame ja mida ei jaga — on tasakaalus.”