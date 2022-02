FOTOD | Soovid näha vähese raha eest parem välja? Siis mine kaasa nende kevadiste moesuundadega

Kui sinu eesmärgiks on moevalikuid tehes näha välja väljapeetud ja elegantne, aga rahakott paraku disainerrõivaid soetada ei võimalda, on võimalik õigeid valikuid tehes siiski kaaslased ära petta: osta soodsaid riideid, mis lihtsalt näevad kallimad välja. Muidugi on ka mõned rõivad, millesse tasub pisut rohkem investeerida, sest need võivad pidada vastu terve su ülejäänud elu.



