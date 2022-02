KAS TEADSID? Tumedaid silmaaluseid võivad põhjustada ka need vähem tuntud tegurid

Mis on selle massaaži puhul hea, on võimalus seda teha ükskõik millal päeva jooksul. Õrna massaaži puhul ei ole ka karta, et meigiga midagi juhtuks. Kuid märksõna on siin kindlasti õrn – silmade ümbruse nahka ei tasu venitada ega liialt karmilt kohelda.

Rosena dermakosmeetika valikus on kolm üksteisest veidi erinevat toodet, mis on suunatud aitama just tursete ja tumeduste korral.