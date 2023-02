Rihanna jagab nippe, kuidas end ka rasedana moekalt riietada ja hästi tunda: kui tunnen end paksuna, mõtlen...

Ajakirjale People antud intervjuus tunnistas Rihanna, et rasedus on tema jaoks olnud samaaegselt nii lõbus kui ka paras väljakutse. “Mulle meeldib see. Ma naudin seda,” kommenteeris ta. “Ma naudin, et ei pea vahelduseks oma kõhu katmise pärast muretsema. Kui tunnen end pisut paksuna, mõtlen, et suva! See on beebi!”