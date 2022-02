“Olen 24. Minu jaoks on see vei­der vanus, pole selleks nagu päris valmis, näen ju tunduvalt noorem välja. Aga kui pean neljakümneselt ikka veel poes tõestama, et olen täisealine, siis olen küll rahul.

See mäng, kas näidata rohkem või vähem, kuidas täpselt ja kas üldse, käib naiste puhul kogu aeg. Vahet ei ole, kas artistina oma keha varjata või mitte, hinnanguid jagatakse ikka. Ja hoolimata sellest, kuhu sa lähed, naislaulja kohta maini­takse alati, näiteks auditooriumile tutvustades, et nüüd on meil siin üks ilus, naiselik, seksikas… — meeste puhul küll ei öelda, et siin on nüüd üks musklis laulja.