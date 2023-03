Ta on inimene, keda näed hommikul esimesena ja õhtul viimasena. Nii on olnud juba aastaid. Ometi võid tunda, et olete teineteisest eemale triivinud — ta kas ei märka ega mõista sind või ei taha sa ise temaga enam nii palju aega veeta. Samal ajal teete paljusid asju küll ühes ruumis, aga justkui autopiloodil. Pole ju kõige hullem, meil on toredaid aegu ka, võid mõelda.