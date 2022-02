Koroona kasvatas ilukliinikute populaarsust. Kui maski tagant paistavad vaid silmad, peavad need olema võimalikult ilusad

“Kirurgi töö pole kindlasti ainult lõikamine,” ütleb ta ning selgitab, et igale lõikusele eelneb põhjalik konsultatsioon ja patsiendi soovitud tulemuste kaardistamine. Patsient peab teadma nii võimalikke efekte, mida ilulõikus talle anda võib, kui ka vähem meeldivaid asjaolusid, näiteks seda, et taastumispäevad võivad olla valusad.

Oma tööst rääkides rõhutab Peep Pree üsna esimese asjana, et tema kliinikus ei ole kunagi olnud ainsatki klienti. Kes tuleb, on patsient, ning töösuhe on alati arsti ja patsiendi, mitte teenusepakkuja ja kliendi suhe.

“See võib olla vanamoodne suhtumine, aga arstina arvan ma, et see on ainuvõimalik ning ka patsiendi jaoks kõige turvalisem,” märgib ta.

Maailm muutub ja vajadused arenevad

Ilukirugia kliinikus Clinica on praegu kiired ajad – aina rohkem inimesi avastab, et soovib senisest enam panustada oma välimuse ja hea enesetunde jaoks. Kui maailm suure lukustuse järel avanes, oli teadmatus suur, kuid uued arengud tõid kaasa ka suurema huvi ilukirurgia ja iluprotseduuride vastu.

Peep Pree sõnul algab muudatuste tegemine tihti mõnest üsna väikesest asjast, näiteks täitesüstist või silmalaugude korrigeerimise operatsioonist. Kui esimene kogemus osutub meeldivaks ja tulemus muudab inimest õnnelikumaks, soovib ta sel teel edasi liikuda ning enesele veel kestvat ilu kinkida.

Koroonaperiood, mis on muutnud kogu maailma, on toonud ilukliinikutele tööd juurde. Clinica juht põhjendab seda mitmete elukorralduslike muutustega, millega kohanemise üheks osaks on saanud ka oma näo ja keha korrigeerida laskmine.

“Üheks põhjuseks on kindlasti see, et paljud hakkasid tööle kodukontorites ja palju aega ja ka raha jäi kulutamata. Näiteks hommikune enese sättimine, tööle ja tagasi sõit jne. Lisaaeg enesele annab võimaluse vaadata iseendasse ja mõelda, et mida ma tegelikult elult tahan või mida taga igatsen,” arutleb Peep Pree.