KLÕPS | 54aastane staar koolitüdruku kostüümis? Nicole Kidmani värske Vanity Fairi kaanefoto tekitab vastakaid emotsioone

Kidman on ekstreemselt ilus naine. Raske on mitte imetleda tema portselanist nahka ja kena näokuju. Tegemist on väga austatud näitlejaga, kes on vaatamata vanusele alati suurepärane välja näinud. Kes ei tahaks näha nii hea välja nagu tema? Sellele mõeldes ongi tema fännid ajakirjas pettunud. Vanity Fairil oli võimalik riietada üht maailma kõige kaunimat ja mõjuvõimsamat naist, aga selle asemel otsustasid nad muuta ta koolitüdrukuks.