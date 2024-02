Hommikul ei saa voodist püsti? Kohv ikka aitab! Koosolek terendab silme ees ja haigutad juba eos, sellele mõeldes? Must kuum ahvatlus tassi ja mõneks ajaks (näiliselt) mure murtud. Kui see nii lihtne on, siis miks on väsimus aina kasvama hakanud? Peaks ju hoopis vastupidi olema.