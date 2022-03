FOTOD | Tanksaapad, kuulivestid ja fliisjakid... Ukraina moetööstus spetsialiseerus ümber sõjavarustuse loomisele

Mitmed Ukraina moeloojad, stilistid ja teised moetegelased on otsustanud jääda riiki, veeta oma ööd pommivarjandites või maa-alustes parklates, ning hoida kokku, et aidata riigi eest võitlevaid kaasmaallasi. Näiteks Svitlana Bevza, kes esitles alles mõned nädalad tagasi New Yorgi moenädalal oma värskeimat loomingut, otsustas jääda Kiievisse ning jagada maailmaga linnas toimuvat ja paluda abi annetuste näol, vahendab moeajakiri Vogue. Disainer Anna October otsis varju metsast, proovides samal ajal evakueerida oma meeskonda ja nende perekondi. Need, kes on lähemal Ukraina piiripunktidele, proovivad aidata põgenikke teisele poole piiri.

Kuid siis on veel need, kes on otsustanud jääda, panna oma tavapärane looming pausile ja keskenduda hoopis sõjavarustuse tootmisele. Üks neist on 1957. aastal asutatud jalanõude, rõivastuse ja aksessuaaride müügile keskendunud Kachorovska, kes kogus annetuste näol kokku 620 tuhat Ukraina grivnat, et valmistada