21aastane Ponomar on kogu elu Ukrainas elanud ning ütles enne moepealinnadesse suundumist "head aega" oma vanematele, kallimale ja koerale nimega Ciao, eeldades, et kui moekuu lõppeb, näeb ta neid taas. Tal oli isegi 8. märtsiks kojusõidupilet lunastatud, kuid nüüd elab ta Pariisi hotellis ning pole vähimatki aimu, millal tal on võimalik kodumaale naasta, või kas ta üldse oma perekonda enam näeb. "Olen siin, kuni... pole aimugi, kui kaua," sõnas modell läbi WhatsAppi kõne. "Kogu mu perekond on Kiievis ja mina lihtsalt istun siin, ootan."