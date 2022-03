Kogemuslugu | Täiskasvanuea akne. Kuidas ma selle vastu võitlusse astusin?

Tuli ette perioode, kus suutsin oma näonahaga rahu sõlmida, sest pilt oli võrdlemisi klaar. Kuniks järgmine hetk vabanes vistrikke jälle nagu paisu tagant. Ja nii otsast peale. Sellisel hektilisusel oli oma halb külg. Kuna olukord ei kiskunud kunagi päris lootusetuks ja alati oli kuklas teadmine, et küll varsti tuleb jälle see parem periood, pani see mind oma „hilinenud puberteediga” leppima. Ma ei pidanud vajalikuks abi otsida. Punnid ju ometi tulevad ja lähevad.

Seda, et võiksin midagi ette võtta, sain aru alles mõnda aega tagasi, kui vistrikest hakkasid ka ilma neid torkimata maha jääma punased armid. Vanus! Nüüd olid ka need 5–6 punni näos selgelt liiga palju. Ometi oli mulle alati jäänud valemulje, justkui võiks aknevastaste toodete järele haarata alles siis, kui olukord lootusetult halb. Pärast seda, kui sattusin lugema teiste arvustusi Acnecinamide’i sarjale, sain aru, et see ei ole üldse nii. Otsustasin proovida, mis saab siis, kui kasutan korraga nelja sellesama sarja nahahooldustoodet. Mis ma oma näohooldusrutiini siis lisasin ja milliseid muutusi märkasin?

1. SAMM: toidulisand

Öeldakse ikka, et probleemid saavad alguse seestpoolt. Vanusega olen aru saanud, et see tõepoolest nii on. Seega otsustasin proovida vistrikevastaseid vitamiine. Etikett karbil lubas, et toidulisand sisaldab kõike, mida olen kuulnud probleemsele näonahale väga hea olevat: niatsiinamiidi, C- ja E-vitamiini, foolhapet, tsinki, koensüüm Q10 jne. Praeguseks olen võtnud juba rohkem kui nädal aega kaks vitamiini päevas ja ma ei tea, kas asi on juhuslikkuses või ei, aga tulemus on juba märgatav – kui muidu kippus enne menstruatsiooni ikka vähemalt paar-kolm vistrikku (halvemal juhul siiski rohkem) end ilmutama, siis seekord oli plats täiesti puhas. Samuti paistab muidu viimastel talvekuudel üpris kahvatuks kiskunud näonahk kuidagi hoopis säravam.

2. SAMM: näopuhastusvaht