Venitusarmide tekkimisel mängivad rolli ka geneetilised tegurid ning tihti pole ebatavaline nende avaldumine juba 15-aastastel inimestel. Kuigi venitusarmid inimese tervisele ohtu ei kujuta, on tegu esteetilise ja ka psühholoogilisi ebamugavusi põhjustava probleemiga. Venitusarmidest vabanemise või vähemalt nende taandamise võimalustest ei olda tihtipeale aga teadlikud. Enne kui sammud lõpuks arsti juurde seatakse, ollakse proovinud kõike muud: nii kosmeetilisi protseduure, massaaže kui ka võltslootust tekitavaid ja paljulubavaid “Aafrikast ostetud ökoõlisid”. Kuigi taolised katsetused inimesele kahju ei tee, on tegu aja ja raha raiskamisega, mis võib ka süvendada arvamust, et mitte miski ei aita.

Nahakahjustus teistsuguste tekkepõhjustega

Venitusarmid on lihtsalt öeldes nahakahjustused, kuid nende tekkepõhjused ja ravivõimalused on võrreldes teiste nahakahjustustega erinevad ning paljuski ainulaadsed. Venitusarmid ei teki kehale juhuslikult — need ilmuvad kohtadesse, kus